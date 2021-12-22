В Челябинской области прошла конференция, посвященная 190-летию Мифтахетдина Акмуллы

В Миасс на межрегиональную конференцию приехали учёные-историки Южного Урала. Форум посвящен 190-летнему юбилею со дня рождения просветителя Мифтахетдина Акмуллы. Организаторы разделили план работы на пленарное заседание, секции и круглый стол.

Представитель Челябинской областной общественной организации «Башкирский курултай» Амур Хабибуллин обратил внимание коллег на то, что в Миассе много исторических мест. По его словам, они могут стать частью туристических программ. Учёные также выступили с докладами о личности поэта.

Акмулла был той личностью, которая объединяла вокруг себя добром, верой. Сейчас это востребовано, особенно среди подрастающего поколения.

Морис Юсупов, председатель исполкома Башкирского курултая Челябинской области
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