В Челябинской области прошла конференция, посвященная 190-летию Мифтахетдина Акмуллы

В Миасс на межрегиональную конференцию приехали учёные-историки Южного Урала. Форум посвящен 190-летнему юбилею со дня рождения просветителя Мифтахетдина Акмуллы. Организаторы разделили план работы на пленарное заседание, секции и круглый стол.

Представитель Челябинской областной общественной организации «Башкирский курултай» Амур Хабибуллин обратил внимание коллег на то, что в Миассе много исторических мест. По его словам, они могут стать частью туристических программ. Учёные также выступили с докладами о личности поэта.