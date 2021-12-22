Радий Хабиров провел совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы

Так, уже в следующем году в Уфе начнут благоустройство отдалённых территорий. Преобразятся парки «Центральный» в Дёме и «Нефтехимиков» в Орджоникидзевском районе. На совещании также рассмотрели вопросы ремонта фасадов многоквартирных домов и архитектурно-художественной подсветки мостов, зданий и улиц.