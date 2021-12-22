Радий Хабиров провел совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы

До 2024 года в Уфе реконструируют уличную инфраструктуру в историческом центре города. План подготовки к 450-летию столицы региона обсудили на оперативном совещании, который провел Глава республики Радий Хабиров.
Так, уже в следующем году в Уфе начнут благоустройство отдалённых территорий. Преобразятся парки «Центральный» в Дёме и «Нефтехимиков» в Орджоникидзевском районе. На совещании также рассмотрели вопросы ремонта фасадов многоквартирных домов и архитектурно-художественной подсветки мостов, зданий и улиц.
Глава региона поручил подготовить дорожную карту для контроля проводимых работ.