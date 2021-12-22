Житель Башкирии стал жертвой ограбления и два дня ждал, что вор вернет украденное

В Мечетлинском районе произошло неловкое преступление. 41-летний житель села Новомуслюмово обратился в полицию с заявлением об угоне и ограблении.

По версии следствия, мужчина и его 31-летний знакомый выпивали в доме пострадавшего. Вечером гость решил воспользоваться добротой хозяина квартиры – он забрал у него банковскую карту с 6 тысячами рублей и ключи от машины, на которой в пьяном состоянии уехал по личным делам.