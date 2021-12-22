В Уфе эвакуировали Южный автовокзал из-за противогаза

В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета на территории автовокзала. На место оперативно прибыли экстренные и правоохранительные службы. Людей из помещения оперативно эвакуировали.

Подозрительным предметом, который вызвал переполох, оказался фильтр от противогаза. Визуально он похож на мину. К счастью, угрозы для людей не оказалось, поэтому автовокзал вернулся к работе в штатном режиме.