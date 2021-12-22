В Башкирии ученые разводят шмелей-опылителей

В уфимской лаборатории Россельхозцентра ученые начали разведение рабочих шмелей. Особей будут использовать в качестве опылителей в теплицах и на полях. Сейчас задействована одна лаборантская, в которой выращивается в месяц более 300 семейств. К марту следующего года планируют развести порядка трех тысяч перепончатокрылых насекомых.

Мы находимся на начальном этапе производства, поэтому сейчас у нас небольшой объем шмелей, сейчас идут работы по размножению, увеличению объемов.

Как отмечают ученые, преимущество этих шмелей в том, что они не агрессивны. Это важно для собственников садов и людей, живущих рядом с опыляемыми площадями. Также у этих насекомых широкая сфера применения. Они опыляют томаты, сладкий и горький перец, а также баклажаны, тем самым увеличивают урожай.