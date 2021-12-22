В Башкирии 19-летнему водителю грозит 15 лет тюрьмы за ДТП

В Октябрьском 19-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела после смертельной аварии. Подробности сообщила пресс-служба ГИБДД региона.

18 декабря на улице Кооперативной 19-летний водитель на ВАЗ-21150 на высокой скорости врезался в попутный ВАЗ-21120, за рулем которого находился 22-летняя девушка. От удара машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Ладой Гранта» и упала в кювет.

В аварии трагически погибли водительница ВАЗ-21120 и её 19-летняя пассажирка. Также помощь врачей понадобилась ещё трём пострадавшим. Сам виновник аварии с места происшествия скрылся, но вскоре был найден сотрудниками полиции.

Теперь 19-летний парень — фигурант уголовного дела по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.