В Башкирии после драки в кафе пострадал мужчина

В больницу Кигинского района доставили мужчину с тяжелыми телесными повреждениями. Медики поспешили обратиться в правоохранительные органы.
Выяснилось, что в селе Верхние Киги произошла потасовка в кафе. Двое отдыхающих сначала поругались, а потом начали драться. 34-летний посетитель кафе попытался остановить драку, но сам стал участником потасовки. Один из оппонентов бросил мужчину через бедро на кафельный пол.
Утром пострадавшему стало хуже, он обратился к медикам, которые диагностировали у мужчины тяжёлую травму головы. Полицейские установили участников конфликта. Теперь расследуется уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».