В Башкирии после драки в кафе пострадал мужчина

Выяснилось, что в селе Верхние Киги произошла потасовка в кафе. Двое отдыхающих сначала поругались, а потом начали драться. 34-летний посетитель кафе попытался остановить драку, но сам стал участником потасовки. Один из оппонентов бросил мужчину через бедро на кафельный пол.