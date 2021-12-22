В Башкирии мужчина изуродовал и до смерти избил сожительницу

По версии следствия, в мае этого года мужчина и его возлюбленная находились в помещении фермы. Сельчанин устроил скандал на почве ревности, а потом начал жестоко избивать сожительницу. Он ударил несчастную несколько раз по всем частям тела. В частности, мужчина нанёс женщине не менее 30 ударов по лицу и голове и не менее 4 — в грудную клетку и живот.