В Башкирии мужчина изуродовал и до смерти избил сожительницу

В Стерлибашевском районе 46-летний местный житель предстал перед судом. Мужчину обвинили в убийстве сожительницы.
По версии следствия, в мае этого года мужчина и его возлюбленная находились в помещении фермы. Сельчанин устроил скандал на почве ревности, а потом начал жестоко избивать сожительницу. Он ударил несчастную несколько раз по всем частям тела. В частности, мужчина нанёс женщине не менее 30 ударов по лицу и голове и не менее 4 — в грудную клетку и живот.
От полученных травм несчастная скончалась. В суде мужчина свою вину признал, однако заверил, что не желал смерти сожительницы. Суд приговорил убийцу к 8 годам лишения свободы в колонии особого режима.