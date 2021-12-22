В Уфе прошел XVII Международный форум боевых искусств

Соревнования длились три дня. Турнир объединил в себе более 20 видов единоборств и собрал в общей сложности более трех тысяч участников. В рамках форума прошёл ещё один значимый турнир – Кубок мира по борьбе на поясах.

Огромное количество площадок, ковры, татами, ринг. Многие спортсмены приезжали на форум выступить не только по своему традиционному виду единоборств, но и попробовать себя в другой дисциплине, тем более, что это является отличительной особенностью турнира. Некоторые единоборства состоят из нескольких подвидов. Так, например, в карате помимо боев на татами, то есть, кумитэ, проходят соревнования в технической дисциплине – ката. И здесь самое главное – показать синхронность выполнения упражнений вместе с партнерами.

Были на форуме и приглашенные гости. Так, например, в Уфу приехали представители Федерации айкибудо России. Они не участвовали в соревновательной части программы, но провели показательные выступления и представили свою школу. Главное отличие айкибудо от айкидо в том, что движения в нём намного короче, проще и более приближены к реальности.

Во второй день турнира прошёл один из главных мировых турниров среди борцов на поясах – Кубок мира. Максимальные результаты показали в этом виде спорта башкирские спортсмены: 14 борцов завоевали 15 медалей. Всего на турнире были представлены спортсмены из 26 стран мира, включая традиционно сильно выступающий в борьбе на поясах Казахстан.

В заключительный день форума выявили лучших по айкидо, всестилевому карате, боевому единоборству комбат, капоэйра и в кендо. Наблюдал за поединками чемпион мира по борьбе на поясах Артур Зулькарнаев. Ранее на форуме он также стал лучшим.

В итоге обладателями семи поясов в разных весовых категориях стали представители различных стилей боевых единоборств. Все схватки в октагоне в этот вечер комментировал известный ведущий Николай Коровин