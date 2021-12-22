Нефтекамский «Торос» обыграл «Динамо СПб»

Нефтекамский «Торос» перед новогодними праздниками стремительно набирает ход. Башкирский клуб одержал вторую победу подряд. Снова обыгран был клуб из Санкт-Петербурга, на этот раз «Динамо СПб».

Сезон для «Тороса» получается интересным. Команда уже пережила смену главного тренера. В середине ноября клуб возглавил 46-летний Владимир Потапов. Ранее он занимал должность ассистента главного тренера клуба МХЛ «СКА-1946».

Володя Потапов приехал в разгар сезона, попал с корабля на бал. Парень амбициозный, со знанием своего дела. Александр Николаев, генеральный директор ХК «Торос»

В этом сезоне в составе «Тороса» играет много очень молодых хоккеистов. Один из них, Александр Пашин, был вызван в молодежную сборную страны на чемпионат мира до 20 лет.

Будущее у него как у хоккеиста большое. Я думаю, что он должен успешно сыграть, но все зависит от него. Те игры, которые он проводил, он сыграл на высоком уровне. Александр Николаев, генеральный директор ХК «Торос»

Перед матчем с «Динамо СПб» нефтекамцы понесли серьезную потерю. Владислав Лукин был обменян во владивостокский «Адмирал». В этом сезоне он третий бомбардир «Тороса». Уступает лишь опытному Егору Дубровскому и юному Егору Сучкову.

В Нефтекамске делают все, чтобы в ближайшем будущем получить кадровую поддержку из своей детской школы. В клубе есть вся необходимая инфраструктура, а перед воспитанниками открыты хоккейные дороги.

Те задачи, которые я ставил в начале этого сезона, практически все выполняют и даже перевыполняет. Александр Николаев, генеральный директор ХК «Торос»