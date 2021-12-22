Президент России проведёт ежегодную пресс-конференцию 23 декабря

Завтра, 23 декабря, в Москве пройдёт традиционная ежегодная пресс-конференция Президента России Владимира Путина. Глава государства ответит на самые волнующие и актуальные вопросы жителей страны и журналистов.
Владимир Путин откровенно из года в год отвечает на вопросы журналистов. В том числе, задать вопрос Президенту смогли представители башкирских СМИ.
В 2015 году в Уфе на пресс-конференции по итогам форумов ШОС и БРИКС корреспондент «Вести-Башкортостан» Азат Самерханов спросил, что раз оценка подготовки к саммитам положительная, поручат ли республике и Уфе принимать другие международные события.
«Если приняли два таких крупных международных форума с большим количеством гостей, представителей прессы, то почему нет? Мы будем об этом думать, будем привлекать сюда спортивные и другие мероприятия, в том числе и политического характера, и их можно повторить», - ответил глава государства.
В 2016 году журналист Марат Сагадатов поинтересовался ходом «импортозамещения» финансовых услуг. «Мы точно совершенно должны создавать своё национальное рейтинговое агентство, развивать свой консалтинг. Мы это делаем, вопрос только в том, что эти структуры должны быть абсолютно прозрачными и должны пользоваться абсолютным признанием делового сообщества, иначе их деятельность будет бессмысленна», - ответил президент России.
В 2017 году специальный корреспондент РБК-Уфа Станислав Шахов спросил про перераспределение собираемых налогов, чтобы регионы более свободно и эффективно распоряжались собранными средствами, например, начинали ремонт дорог вовремя, а не в декабре, когда получены средства и их надо освоить. Владимир Путин тогда ответил, что регионы развивались по-разному, но люди должны жить в одинаковых условиях, поэтому «мы аккуратно будем перераспределять ресурсы, не подрывая, разумеется, желание доноров развивать свою экономику дальше».
В 2019 году специальный корреспондент информагентства «Башинформ» Азат Гиззатуллин спросил про меры по борьбе с пьянством. Он рассказал про опыт такой работы в Башкирии, в частности, про ограничение продажи спиртного в дни январских каникул. Владимир Путин ответил, что в общероссийских масштабах такая работа тоже ведется, просто многие ее не замечают.
В 2020 году, когда помимо вопросов от журналистов их задавали и граждане, поступил вопрос от Альгизы Туктаровой из Кумертау. Она не получила выплаты на ребенка и не знала, куда обращаться. Президент тогда сказал, что вопрос решится, потому что «в Башкортостане молодой, достаточно активный руководитель и эффективный человек, но сбои возможны».
Еще до конца пресс-конференции вопрос решился: женщина ранее получила все положенные выплаты, но прочитала в интернете, что будут еще. Через СМИ она поблагодарила, что ей помогли разобраться.
Фото: РИА Новости.