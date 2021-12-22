Президент России проведёт ежегодную пресс-конференцию 23 декабря

В 2020 году, когда помимо вопросов от журналистов их задавали и граждане, поступил вопрос от Альгизы Туктаровой из Кумертау. Она не получила выплаты на ребенка и не знала, куда обращаться. Президент тогда сказал, что вопрос решится, потому что «в Башкортостане молодой, достаточно активный руководитель и эффективный человек, но сбои возможны».