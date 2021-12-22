Биопластик и IT-генетика: в БашГУ подвели итоги Года науки и технологий

Многомиллионные гранты и лучшие изобретения страны. В Башкирском госуниверситете подвели итоги Года науки и технологий. Впервые одна из разработок вуза попала в топ-10 в федеральном рейтинге Роспатента. Ее уже внедрили в производство, на очереди еще несколько проектов, которые после исследования поступят прямиком на предприятия.
На вид и на ощупь это самый обычный пластик. И даже прочностные характеристики у материала ничуть не хуже. Главное преимущество – в биоразлагаемости. Чтобы после утилизации раствориться в природе, ему нужно в разы меньше времени.
Биопластик производят из обычного полимера с добавлением органического вещества, в данном случае – древесной муки. Ученые Башкирского госуниверситета в точности рассчитали соотношение, чтобы итоговый материал удовлетворял всем характеристикам. Эта разработка вошла в десятку лучших, по версии Роспатента. И сейчас технология успешно применяется на производстве в одном из предприятий республики.
А вот ученые с кафедры геофизики на свою разработку получили федеральный грант в 160 млн рублей. Они создают установку для диагностики состояния скважин. Работают по заказу одного из ведущих нефтесервисных предприятий страны. Уже есть опытный образец. В реальных условиях такой же будут опускать на глубину до 5 километров. Он считает всю информацию и передаст ее по кабелю на компьютер.
Символично, что все эти достижения произошли в объявленный по стране Год науки и технологий. Его главная задача – привлечь талантливую молодежь. В вузе, например, запустили две лаборатории для молодых исследователей, а также открыли самое большое в регионе здание студенческого общежития. Сейчас поданы заявки на аккредитацию новых профессий, которым планируют обучать уже со следующего года.
Объединить науку, образование и бизнес для создания высокотехнологичных продуктов – задача, к которой в вузе идут под девизом «обучать, создавая». В этом году на 10% увеличилось количество бюджетных мест. И почти в два раза больше стало иностранных студентов. Потенциально каждый из них может внести свой вклад в разработку.