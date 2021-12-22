Биопластик и IT-генетика: в БашГУ подвели итоги Года науки и технологий

Многомиллионные гранты и лучшие изобретения страны. В Башкирском госуниверситете подвели итоги Года науки и технологий. Впервые одна из разработок вуза попала в топ-10 в федеральном рейтинге Роспатента. Ее уже внедрили в производство, на очереди еще несколько проектов, которые после исследования поступят прямиком на предприятия.

На вид и на ощупь это самый обычный пластик. И даже прочностные характеристики у материала ничуть не хуже. Главное преимущество – в биоразлагаемости. Чтобы после утилизации раствориться в природе, ему нужно в разы меньше времени.

Обычные пластиковые изделия на основе крупнотоннажных синтетических полимеров могут разлагаться в условиях естественной среды десятки и даже сотни лет. А наш пластик может разложиться в течение 5-7 лет. Марина Базунова, доцент кафедры высокомолекулярных соединений и общей химической технологии Башкирского государственного университета

Биопластик производят из обычного полимера с добавлением органического вещества, в данном случае – древесной муки. Ученые Башкирского госуниверситета в точности рассчитали соотношение, чтобы итоговый материал удовлетворял всем характеристикам. Эта разработка вошла в десятку лучших, по версии Роспатента. И сейчас технология успешно применяется на производстве в одном из предприятий республики.

А вот ученые с кафедры геофизики на свою разработку получили федеральный грант в 160 млн рублей. Они создают установку для диагностики состояния скважин. Работают по заказу одного из ведущих нефтесервисных предприятий страны. Уже есть опытный образец. В реальных условиях такой же будут опускать на глубину до 5 километров. Он считает всю информацию и передаст ее по кабелю на компьютер.

Я привожу все время аналогию: есть в медицине болезнь человека, а здесь диагностика болезни скважин. Если она здоровая, она дает чистую нефть, а если больная, то появляется вода. Диагностировать нужно, откуда идет вода, сколько ее, как с этим поступлением бороться. Рим Валиуллин, заведующий кафедрой геофизики Башкирского государственного университета

Символично, что все эти достижения произошли в объявленный по стране Год науки и технологий. Его главная задача – привлечь талантливую молодежь. В вузе, например, запустили две лаборатории для молодых исследователей, а также открыли самое большое в регионе здание студенческого общежития. Сейчас поданы заявки на аккредитацию новых профессий, которым планируют обучать уже со следующего года.

Будем готовить IT-генетиков. Если будет IT-генетик в поликлинике, больнице, вы придете с флешкой, вот ваш генетический паспорт, специалист извлекает из базы данных те лекарства, которые ваш организм хорошо воспринимает, и врач выпишет вам именно те лекарства, которые нужно. Это такая персонализированная медицина. Николай Морозкин, ректор Башкирского государственного университета