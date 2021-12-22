В Уфе люди с синдромом Дауна дали спектакль

Своеобразный дебют: особенные артисты впервые были на сцене одни, без помощников. Небольшое представление они придумали сами под руководством режиссёра театральной студии «Содействие». Это региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью.

Игра в бубен – часть обряда, который выполняют шаман и его помощники. В спектакле – особенные актёры. Так, например, для постановки Юра Алексеев победил один из своих страхов.

Я играл Африку. Много звуков, барабан громко стучит. Очень страшно. Юрий Алексеев

История инклюзивного театра началась в 2015 году в Уфе. Если раньше это были просто зарисовки, то сейчас это уже законченные сцены. Айгуль Гареева, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

Костюмы делали сами. Над сценарием тоже работали сами артисты. Персонажей добавляли порой даже на репетициях. Кто-то очень хотел быть гномом – придумали эпизод с гномами. А ещё в сказке несколько принцесс – такое требование было у самих актрис, по сюжету они были дочерьми вождя.

Каждую роль репетировали едва ли не индивидуально. Режиссёр-постановщик по совместительству ещё и психолог для каждого артиста.

Это очень важно, чтобы проверить свои силы. Мы очень рады играть. Анастасия Сахапова

Сказать «сложно» – ничего не сказать. Работа кропотливая, сложная и для руководителей, и для ребят. Нельзя бросаться из крайности в крайность. Айгуль Атаева, руководитель театральной студии