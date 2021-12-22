В Уфе люди с синдромом Дауна дали спектакль

Своеобразный дебют: особенные артисты впервые были на сцене одни, без помощников. Небольшое представление они придумали сами под руководством режиссёра театральной студии «Содействие». Это региональная общественная организация родителей детей с инвалидностью.
Игра в бубен – часть обряда, который выполняют шаман и его помощники. В спектакле – особенные актёры. Так, например, для постановки Юра Алексеев победил один из своих страхов.
Костюмы делали сами. Над сценарием тоже работали сами артисты. Персонажей добавляли порой даже на репетициях. Кто-то очень хотел быть гномом – придумали эпизод с гномами. А ещё в сказке несколько принцесс – такое требование было у самих актрис, по сюжету они были дочерьми вождя.
Каждую роль репетировали едва ли не индивидуально. Режиссёр-постановщик по совместительству ещё и психолог для каждого артиста.
Театральная студия «Содействие» в действии на подмостках уже третий раз. Но впервые особенные артисты были на сцене одни, без помощников. Так что, можно сказать, в этом зале и правда произошло сказочное волшебство.