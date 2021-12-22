ХК «Толпар» провёл тренировку под открытым небом

Хоккей на большом льду. Сегодня уфимский «Толпар» провёл тренировку под открытым небом. Занятие прошло в необычном формате. На лед вышел сразу весь состав команды. К тому же представители юлаевской молодежки позаимствовали у коллег из бенди ворота и мяч.

Очередной гол в исполнении игроков защиты уфимского «Толпара». Хоккеистам молодежки не составило труда подстроиться под новые условия: большая площадка, открытый лед, мяч вместо шайбы. Хотя на двусторонку хоккеисты вышли со своими клюшками.

Занятие провели в необычном формате. На лед вышли не пятерки, а сразу все игроки «Толпара». Таким образом наставники решили разнообразить тренировочные будни команды. С одной стороны нападающие, с другой – защитники и вратари уфимской команды. Форвардам в матче помогал Кирилл Кольцов. За белых играл старший тренер Лев Бердичевский.

Набрал пару очков и забил. Стараешься больше играть в удовольствие, чем на результат. Семен Рубцов, нападающий МХК «Толпар»

В перерыве хоккеистов и тренеров ждал горячий чай и разговоры по душам. Подобных бесед в сезоне практически не услышать. Команда серьезно нацелена на результат. Сейчас «Толпар» находится на втором месте на Востоке в первенстве МХЛ. Теперь, согласно календарю, до конца года толпаровцев ждут только тренировки, а следующие игры в МХЛ команда проведет уже в 2022 году.

Здесь преследуем и аэробные цели. Они улыбаются и смеются, и это самое главное. Лев Бердичевский, старший тренер МХК «Толпар»