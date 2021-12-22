В Уфе открылся еще один зал самбо

Новый зал самбо появился в средней школе №26. Всероссийская программа «Самбо в школы» начала активно реализовываться, но отделения быстро закрылись, потому что не хватало инвентаря. Сейчас этот вопрос удалось решить.

Благодаря сотрудничеству Управления по физкультуре и подготовке олимпийского резерва Минобразования Башкортостана и фонда «Самбо в школу» материально-техническую базу улучшили в 157-й и 26-й школах Уфы.

Так обычно начинаются занятия по самбо в 26-й школе. Учебное заведение присоединилось к программе по развитию, в рамках которой на третьем уроке физкультуры дети постигают азы борьбы. Желающие могут продолжить тренировки на более серьезном уровне уже в секции. Получилось это не сразу. Сначала появился тренер, который сам учился в 26-й школе.

Следующий важный шаг – присоединение к Всероссийской программе «Самбо в школу». Благодаря этой поддержке в отделении появился новый ковер и экипировка для школьников.

На самом деле таких секций было бы больше в Башкортостане. Но не хватило поддержки в материально-техническом плане. Сейчас этот вопрос решается.