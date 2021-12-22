В центре Уфы появился новый офис банка «Открытие»

Получить комплексные услуги жители республики могут в новом центральном офисе банка «Открытие» в Уфе. Он расположился в центре города, на территории «Арт-квадрата».

Больше простора и удобства – новый офис банка «Открытие» начал работу в центре столицы республики. Первые гости оценили современный фирменный дизайн.

Банк «Открытие» развивается сообразно своим стратегиям и четко видит тенденции на рынке. Марат Кашапов, председатель отделения – Национального банка по Республике Башкортостан

Комфортное обслуживание, оригинальная линейка продуктов – в новом офисе банка «Открытие» созданы все условия для индивидуального решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности как для предпринимателей, так и частных клиентов. Здесь в круглосуточном режиме работают два банкомата. В новом офисе можно воспользоваться услугами группы компаний, входящей в состав финансовой корпорации.

Это новый современный банковский офис. Здесь обслуживание населения, ипотечный центр находится, обслуживание малого и среднего предпринимательства, крупный инвестиционный бизнес, эквайринг, депозитарий для хранения ценностей наших клиентов. Айдар Зубаиров, управляющий банком «Открытие» в Республике Башкортостан

Открытие нового офиса в конце года символично для банка. Это своего рода подведение итогов эффективной работы в 2021-м.

Мы на 30% увеличили объем розничного портфеля, на 42% увеличился портфель ипотечных кредитов, на 60% увеличился объем кредитования малого и среднего предпринимательства республики. Мы работаем со всеми крупнейшими застройщиками РБ. Айдар Зубаиров, управляющий банком «Открытие» в Республике Башкортостан