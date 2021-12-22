В центре Уфы появился новый офис банка «Открытие»

Получить комплексные услуги жители республики могут в новом центральном офисе банка «Открытие» в Уфе. Он расположился в центре города, на территории «Арт-квадрата».
Больше простора и удобства – новый офис банка «Открытие» начал работу в центре столицы республики. Первые гости оценили современный фирменный дизайн.
Комфортное обслуживание, оригинальная линейка продуктов – в новом офисе банка «Открытие» созданы все условия для индивидуального решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности как для предпринимателей, так и частных клиентов. Здесь в круглосуточном режиме работают два банкомата. В новом офисе можно воспользоваться услугами группы компаний, входящей в состав финансовой корпорации.
Открытие нового офиса в конце года символично для банка. Это своего рода подведение итогов эффективной работы в 2021-м.
Банк «Открытие» серьезно работает над привлечением клиентов: снижаются тарифы, разрабатываются специальные предложения для льготного кредитования. Федеральная сеть финансовой корпорации продолжает развиваться, чтобы услуги банка «Открытие» были доступны жителям Башкортостана.