В центре Уфы появился новый офис банка «Открытие»

Получить комплексные услуги жители республики могут в новом центральном офисе банка «Открытие» в Уфе. Он расположился в центре города, на территории «Арт-квадрата».

Больше простора и удобства – новый офис банка «Открытие» начал работу в центре столицы республики. Первые гости оценили современный фирменный дизайн.

Банк «Открытие» развивается сообразно своим стратегиям и четко видит тенденции на рынке.

Марат Кашапов, председатель отделения – Национального банка по Республике Башкортостан

Комфортное обслуживание, оригинальная линейка продуктов – в новом офисе банка «Открытие» созданы все условия для индивидуального решения вопросов финансового характера любого уровня и сложности как для предпринимателей, так и частных клиентов. Здесь в круглосуточном режиме работают два банкомата. В новом офисе можно воспользоваться услугами группы компаний, входящей в состав финансовой корпорации. 

Фото №1 - В центре Уфы появился новый офис банка «Открытие»

Это новый современный банковский офис. Здесь обслуживание населения, ипотечный центр находится, обслуживание малого и среднего предпринимательства, крупный инвестиционный бизнес, эквайринг, депозитарий для хранения ценностей наших клиентов. 

Айдар Зубаиров, управляющий банком «Открытие» в Республике Башкортостан

Открытие нового офиса в конце года символично для банка. Это своего рода подведение итогов  эффективной работы  в 2021-м. 

Пенальти

Мы на 30% увеличили объем розничного портфеля, на 42% увеличился портфель ипотечных кредитов, на 60% увеличился объем кредитования малого и среднего предпринимательства республики. Мы работаем со всеми  крупнейшими застройщиками РБ.

Айдар Зубаиров, управляющий банком «Открытие» в Республике Башкортостан

Банк «Открытие» серьезно работает над привлечением клиентов: снижаются тарифы, разрабатываются специальные предложения для льготного кредитования. Федеральная сеть финансовой корпорации продолжает развиваться, чтобы услуги банка «Открытие» были доступны жителям Башкортостана.

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