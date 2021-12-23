Стало известно, кто представит Башкирию на пресс-конференции Владимира Путина

Сегодня, 23 декабря, Москве пройдёт традиционная ежегодная пресс-конференция Президента России. Владимир Путин в прямом эфире ответит на актуальные и волнующие вопросы жителей страны и журналистов.
В этом году на пресс-конференции будут присутствовать в два раза меньше журналистов, чем в прошлые года. Причина этому – пандемия коронавируса. Роспотребнадзор потребовал сократить количество журналистов. В этом году на пресс-конференции будут присутствовать 507 корреспондентов.
От Башкортостана в список аккредитованных представителей СМИ попали Максим Окунев (РБК-Уфа), Руслан Шарафутдинов («Башинформ»), Артур Хасанов («Горобзор»), корреспондент БСТ Гульназ Хайбуллина и телеоператор Вадим Исламов. С какими вопросами, если удастся, обратятся наши коллеги к Путину, узнаем через несколько часов.
Начало прямого эфира запланировано на 12:00 по московскому времени.