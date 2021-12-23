Стало известно, кто представит Башкирию на пресс-конференции Владимира Путина

В этом году на пресс-конференции будут присутствовать в два раза меньше журналистов, чем в прошлые года. Причина этому – пандемия коронавируса. Роспотребнадзор потребовал сократить количество журналистов. В этом году на пресс-конференции будут присутствовать 507 корреспондентов.