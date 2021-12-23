В Уфе подвели итоги работы волонтеров за год

 В Министерстве природопользования и экологии прошло награждение самых активных добровольцев. На собрании отметили, что количество тех, кто на безвозмездной основе помогает в организации праздников, субботников и других акций, увеличивается.

Кроме того, перечень направлений волонтерства стал больше. Теперь в число приоритетных направлений волонтерской работы, которые пользуются господдержкой, включены защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, волонтерская деятельность в сфере гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Они делают очень большой вклад. Экология очень важна. От того, как мы будем заниматься этими вопросами, зависит результат.

Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан
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