Эксперты Башкирии назвали продукты, которые подорожали больше всего

Специалисты Башстата продолжают мониторинг цен на продукты в супермаркетах региона. Каждую неделю эксперты выясняют, какие продукты больше всего выросли в цене, а какие стали дешевле.

Так, за последнюю неделю больше всего подорожала капуста (7,1%). Килограмм этого овоща стоит в среднем 46 рублей. Также выросли в цене огурцы (4,3%), морковь (4,2%), картофель (2,7%) и черный чай (3,2%).