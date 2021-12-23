В Уфе рабочего затащило в дробильный механизм

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование очередного несчастного случая, который произошёл на уфимском производстве фанеры. 72-летний рабочий трагически скончался на предприятии.

В злополучный день наладчики проверяли неисправное оборудование. Один из работников находился на ленточном транспорте. Об этом не знал машинист, поэтому включил пульт управления на дробильном участке. Мужчина упал на «ленту», его затащило в механизм и протащило почти 6 метров. Рабочий получил тяжелые травмы и после скончался в больнице.