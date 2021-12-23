В Башкирии недалеко от сгоревшего дома найдено бездыханное тело

Накануне, 22 декабря, поздно вечером в Нефтекамске произошёл крупный пожар. Огнём охватило одноэтажный кирпичный дом по улице Заречной.

На место инцидента оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Огонь значительно повредил дом, однако на соседние постройки не перекинулся. В ходе тушения пострадавших в доме не нашли.

Однако на расстоянии 200 метров от горящего дома было найдено тело 63-летнего мужчины. Выяснилось, что погибший – хозяин дома. Причину его смерти предстоит установить.

В помещении был пожарный извещатель, который установили по льготной программе. Предварительная причина возгорания – неисправность печи отопления дома.