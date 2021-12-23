В Уфе предпринимателей штрафуют за неубранный снег

До 100 тысяч рублей – штраф юрлицу за неубранный снег на прилегающей территории. Центр общественной безопасности Уфы проверяет, как предприниматели соблюдают правила благоустройства и меры безопасности. Тротуары должны быть обработаны противогололедной смесью, очищены от снега и льда. Если этого сделано не будет, то виновных привлекут к ответственности.

На сегодняшний день проводится работа по мониторингу состояния благоустройства района, города в целом, членами административных комиссий составляются протоколы за нарушение правил благоустройства: это складирование снега в неположенных местах, непринятие мер по очистке снега и наледи перед входными группами. С организациями проводится профилактическая работа. 

Ильшат Низамутдинов, начальник отдела профилактики правонарушений Центра общественной безопасности по Ленинскому району г.Уфы 

Мониторинг касается как отдельно стоящих зданий, так и коммерческих площадей в многоквартирных домах. Нарушителям направляются протоколы для ознакомления. Многие предприниматели предпочитают проводить очистку территорий без рекомендаций надзорных органов.

Фото №1 - В Уфе предпринимателей штрафуют за неубранный снег

Уборка территорий у нас стоит на одном из первых мест. Естественно для нас это один из приоритетов, поскольку к нам ежедневно приезжают клиенты, мы обязаны обеспечить чистоту порядок и безопасность.  

Руслан Галин, юрист предприятия
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