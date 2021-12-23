В Уфе предпринимателей штрафуют за неубранный снег

До 100 тысяч рублей – штраф юрлицу за неубранный снег на прилегающей территории. Центр общественной безопасности Уфы проверяет, как предприниматели соблюдают правила благоустройства и меры безопасности. Тротуары должны быть обработаны противогололедной смесью, очищены от снега и льда. Если этого сделано не будет, то виновных привлекут к ответственности.