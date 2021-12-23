В Уфе показали, как проходит кардиологическая операция по установке окклюдера

Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают лидирующее место среди причин смертности населения. В клинике БГМУ провели операцию по установке окклюдера в ушко левого предсердия. Подобное хирургическое вмешательство – профилактика повторного инсульта, который пациент уже пережил.

Мужчине на операционном столе 46 лет. Полгода назад он пережил инсульт. Причиной стало повышенное артериальное давление, которое вызвало аритмию. По словам медиков, достаточно шести минут нарушенного сердечного ритма для образования тромбов. По сути, после инсульта пациент должен постоянно сидеть на антикоагулянтах. Мужчина работает водителем, это создает риски для приема препаратов.

Операция выполняется через прокол в бедренной вене. Катетер продвигается по сосуду до ушка левого предсердия. Здесь и могут образовываться тромбы, поэтому оно закрывается окклюдером, который раскрывается уже внутри органа как зонтик. Установка спасет пациента от повторного инсульта.

Операция занимает 60 минут. Реабилитация у пациента пройдет быстрее из-за малоивазивности вмешательства. Уже завтра мужчина будет готов к выписке.

Во врачебном языке есть несколько названий форм ушек предсердия. Брокколи, куриное крыло – отнюдь не ужин, а повод для врачей определить, какой формы и какого размера окклюдер необходимо подобрать. Через три месяца он зарастет собственной тканью пациента.