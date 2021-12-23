Политологи Башкирии рассказали о главных темах на пресс-конференции Путина

Сегодня, 23 декабря, в Москве пройдёт ежегодная пресс-конференция Президента России. Владимир Путин ответит на актуальные вопросы жителей страны и журналистов. Политологи Башкирии рассказали, какие темы могут быть затронуты на традиционной конференции в 2021 году.
«Очередную пресс-конференцию народ ждет сам по себе как событие, а в этом году особенно из-за ситуации, которая сложилась за пределами России и ее окружения. На мой взгляд, главные темы пресс-конференции будут связаны с внешнеполитическими проблемами и экономической ситуацией, которую внешние силы активно пытаются раскачать», — считает кандидат философских наук, завкафедрой социальных и политических коммуникаций УГНТУ Эдуард Гареев.
Ректор БАГСУ, кандидат философских наук Данияр Абдрахманов, напротив, считает, что в первую очередь речь пойдет про внутренние проблемы.
«Мы уже два года, как перешли на новые форматы и системы образования, отчуждения граждан друг от друга. Все ждут, когда президент скажет, куда и как мы будем двигаться. Каждый хочет услышать, когда пандемия пойдет на спад и когда прекратится, в каком мире мы будем жить после. Обязательно прозвучат вопросы про новый парламент — какие задачи стоят перед ним в меняющемся мире. Люди ждут понимания, что будет и на чем мы сосредоточимся», — говорит он.