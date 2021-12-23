Политологи Башкирии рассказали о главных темах на пресс-конференции Путина

«Мы уже два года, как перешли на новые форматы и системы образования, отчуждения граждан друг от друга. Все ждут, когда президент скажет, куда и как мы будем двигаться. Каждый хочет услышать, когда пандемия пойдет на спад и когда прекратится, в каком мире мы будем жить после. Обязательно прозвучат вопросы про новый парламент — какие задачи стоят перед ним в меняющемся мире. Люди ждут понимания, что будет и на чем мы сосредоточимся», — говорит он.