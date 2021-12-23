Госдума в первом чтении приняла законопроект о пожизненном заключении за педофилию

Сегодня Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении действия пожизненного заключения под стражу. Если документ пройдет 3 стадии чтения, то педофилам будет грозить максимальное наказание за аналогичные преступления.

Пока что в законе прописано что пожизненное грозит только тем педофилам, которые ранее уже совершали подобные поступки с лицами младше 14 лет. В документе сказано, что срок будет грозить за рецидив против любого человека несовершеннолетнего возраста.