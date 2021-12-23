В Башкирии осудили бухгалтера госперевозчика за крупную кражу

В Уфе перед судом предстала 46-летняя женщина, которую обвинили в крупной краже. На посту ведущего бухгалтера предприятия «Башавтотранс» ей удалось украсть более 2 млн рублей.

По версии следствия, женщина с 2006 по 2020 года вносила в программу ложные сведения о повторных расчетах уволенным сотрудникам, ложно повышала заработную плату действующим сотрудникам, что позволило ей украсть 2 112 395 рублей.