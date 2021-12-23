В России не будут вводить меры наказания для невакцинированных

Сегодня, 23 декабря, Владимир Путин проводит традиционную пресс-конференцию, на которой президент отвечает на актуальные и самые волнующие вопросы.
В частности, больше внимание уделяется теме коронавируса и вакцинации. Владимир Путин отметил, что никаких мер наказания для невакцинированных от коронавируса вводить не будут. Решение людей стоит уважать. При этом нужно активно доносить информацию о пользе вакцинации.
Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России достиг 59,4%. Это коллективный иммунитет переболевших и привившихся россиян. Глава государства отметил, что коллективный иммунитет должен достичь уровня 80%. Владимир Путин выразил надежду, что в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года эта цифра будет достигнута.