В России не будут вводить меры наказания для невакцинированных

Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными гражданами. Сертификаты о вакцинации подделывают. Уже двести с лишним уголовных дел возбуждено. Возбуждают по двум статьям: по подделке документов и по должностным преступлениям. Здесь надо бороться, а по остальным — надо разъяснять и убеждать.

Владимир Путин