Сегодня, 23 декабря, на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина президент отвечает на актуальные вопросы. В частности, глава государства прокомментировал ужесточение правил в пользовании интернетом. По словам президента, самое важное — уберечь детей от деструктивной информации.
В России и во всем мире обсуждается уход от обезличенности в интернете, но нужно соблюсти золотую середину, заявил Путин. По словам президента, Россия будет продолжать настаивать, чтобы мировые IТ-платформы в РФ подчинялись требованию российского законодательства.
Также Путин заявил, что РФ не хочет прибегать к крайним мерам против IТ-платформ, но будет вынуждена реагировать на пренебрежение законами с их стороны.