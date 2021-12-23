В России и во всем мире обсуждается уход от обезличенности в интернете, но нужно соблюсти золотую середину, заявил Путин. По словам президента, Россия будет продолжать настаивать, чтобы мировые IТ-платформы в РФ подчинялись требованию российского законодательства.