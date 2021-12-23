Дамира Сабирзянова посмертно награждена орденом Салавата Юлаева

Орденом Салавата Юлаева посмертно награждена председатель Медицинской палаты Башкортостана Дамира Сабирзянова. Радий Хабиров передал награду вдовцу, профессору и политологу Фанилю Файзуллину на совещании в формате «Здравчас». Дамира Сабирзянова долгие годы работала детским хирургом. Ей было всего 69 лет.

Конечно, медицинский корпус тоже много потерял. У нас несколько десятков врачей погибли на боевом посту. Для каждого из нас это личная потеря. Когда мы начинали «Здравчасы», это была одна из самых принципиальных наших коллег, которая всегда высказывала свое мнение. Мы много дискутировали. В начале нашего пути она была рядом с нами. Это тяжелая потеря.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Искренне благодарю правительство нашей республики, руководство и, естественно, лично вас. Жизнь проходит, и когда начинаешь подводить итоги, я вспомнил еще комсомольскую юность. И выражение «Сначала отдай долг Родине, потом думай о себе». И моя супруга была именно такой – сначала думала о людях, а потом о себе.

Фаниль Файзуллин, супруг Дамиры Сабирзяновой, профессор, доктор философских наук

Всех врачей Башкортостана, которые погибли в борьбе с коронавирусом, почтили минутой молчания. Велась трансляция фотографий медиков. Совещание в формате «Здравчас» состоялось в Республиканской детской клинической больнице. Здесь прошла церемония награждения медицинских работников государственными наградами.

Фото №1 - Дамира Сабирзянова посмертно награждена орденом Салавата Юлаева

Для меня высшая награда за наш труд, который мы вкладываем ежедневно в борьбу с коронавирусом.  

Венера Латыпова, врач-терапевт поликлиники Чишминской ЦРБ

Для меня это огромная награда. Хочу поблагодарить руководство района, Главу Башкортостана, Минздрав. Огромное спасибо нашему главврачу.

Лилия Хакова, врач-терапевт Чекмагушевской ЦРБ

Я вернусь с очень хорошим настроением, спасибо за все.

Лариса Байбакова, врач-терапевт Чекмагушевской ЦРБ
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
БАШКОРТТАР-БСТ