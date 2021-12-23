Дамира Сабирзянова посмертно награждена орденом Салавата Юлаева

Конечно, медицинский корпус тоже много потерял. У нас несколько десятков врачей погибли на боевом посту. Для каждого из нас это личная потеря. Когда мы начинали «Здравчасы», это была одна из самых принципиальных наших коллег, которая всегда высказывала свое мнение. Мы много дискутировали. В начале нашего пути она была рядом с нами. Это тяжелая потеря.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан