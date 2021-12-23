Дамира Сабирзянова посмертно награждена орденом Салавата Юлаева

Орденом Салавата Юлаева посмертно награждена председатель Медицинской палаты Башкортостана Дамира Сабирзянова. Радий Хабиров передал награду вдовцу, профессору и политологу Фанилю Файзуллину на совещании в формате «Здравчас». Дамира Сабирзянова долгие годы работала детским хирургом. Ей было всего 69 лет.
Всех врачей Башкортостана, которые погибли в борьбе с коронавирусом, почтили минутой молчания. Велась трансляция фотографий медиков. Совещание в формате «Здравчас» состоялось в Республиканской детской клинической больнице. Здесь прошла церемония награждения медицинских работников государственными наградами.