В Уфе проходят профилактические рейды по местам продажи пиротехники

Как пользоваться огнетушителем и что делать в случае возгорания? Инженеры отдела профилактики пожара Кировского района прошлись сегодня по торговым точкам, где реализуют пиротехнику. С работниками магазинов провели инструктажи по мерам безопасности.

Помимо этого, специалисты удостоверились в надлежащем состоянии путей эвакуации, наличие и исправности систем оповещения о пожаре. Особое внимание в ходе рейда уделили самой пиротехнике и соблюдению правил размещения фейерверков на стеллажах, а также наличию необходимых сертификатов соответствия на товар.

Провели обследование всех мест реализации пиротехнических изделий в преддверии новогодних и рождественских мероприятий. Смотрим на пожаробезопасное состояние объекта, то есть, чтобы на верхних стеллажах вблизи светильников ничего не устанавливалось. Линара Курбангалеева, ведущий инженер отдела профилактики пожаров Управления пожарной охраны г. Уфы

Всего в Кировском районе, по словам специалистов по профилактике пожаров, 12 официальных торговых точек по реализации пиротехники. Все они проверены, грубых нарушений не выявлено. По словам некоторых продавцов, они строго соблюдают не только меры безопасности, но и правила реализации пиротехнических изделий.