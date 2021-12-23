«Отличная команда»: Путин похвалил хоккеистов «Салавата Юлаева»

Сегодня, 23 декабря, в рамках пресс-конференции президента России Владимир Путин похвалил хоккеистов «Салавата Юлаева». 

Фото №1 - «Отличная команда»: Путин похвалил хоккеистов «Салавата Юлаева»

В Москве проходит ежегодная пресс-конференция главы государства. Владимир Путин отвечает на самые важные и актуальные вопросы региональных и мировых СМИ.

Так, журналистка БСТ Гульназ Хайбуллина спросила, возможно ли проведение чемпионата по хоккею в регионе, так как республика славится своими хоккеистами и спортсменами. Владимир Путин поддержал и город, и спортсменов, однако не смог пообещать проведение крупного спортивного мероприятия именно в Уфе.

«Салават Юлаев» – отличная команда. Насчет чемпионата мира не могу сказать, это не от нас зависит. Возможно ли это по логистике? Но вне сомнений – Уфа готова провести соревнования любого высокого уровня.

Владимир Путин, президент России 

Фото: hcsalavat.ru

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