«Отличная команда»: Путин похвалил хоккеистов «Салавата Юлаева»

В Москве проходит ежегодная пресс-конференция главы государства. Владимир Путин отвечает на самые важные и актуальные вопросы региональных и мировых СМИ.

Так, журналистка БСТ Гульназ Хайбуллина спросила, возможно ли проведение чемпионата по хоккею в регионе, так как республика славится своими хоккеистами и спортсменами. Владимир Путин поддержал и город, и спортсменов, однако не смог пообещать проведение крупного спортивного мероприятия именно в Уфе.