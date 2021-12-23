Владимира Путина попросили выделить деньги на 450-летие Уфы

Сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции президента России Владимир Путин отвечает на самые актуальные и волнующие вопросы журналистов региональных и мировых СМИ.
Так, в ходе конференции Владимир Путин ответил на вопрос журналистки БСТ Гульназ Хайбуллиной, которая не только пригласила президента на юбилей города в 2024 году, но и поинтересовалась, будет ли столице Башкирии оказана дополнительная финансовая поддержка.
Владимир Путин поблагодарил за приглашение на праздник, а также пообещал посмотреть вариант помощи для столицы Башкирии.
Фото: ТАСС.