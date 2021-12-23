Владимира Путина попросили выделить деньги на 450-летие Уфы

Сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции президента России Владимир Путин отвечает на самые актуальные и волнующие вопросы журналистов региональных и мировых СМИ.

Фото №1 - Владимира Путина попросили выделить деньги на 450-летие Уфы

Так, в ходе конференции Владимир Путин ответил на вопрос журналистки БСТ Гульназ Хайбуллиной, которая не только пригласила президента на юбилей города в 2024 году, но и поинтересовалась, будет ли столице Башкирии оказана дополнительная финансовая поддержка.

Владимир Путин поблагодарил за приглашение на праздник, а также пообещал посмотреть вариант помощи для столицы Башкирии.

Уфа — один из центров исламского мира, и сейчас остается таким. В ходе подготовки мы определимся, что является приоритетным. Здесь не нужно дополнительных ресурсов, нужно использовать те ресурсы, что и так выделены на социальную сферу, культуру. Правильно их распределить, чтобы Уфа подготовилась к юбилею. Можно подумать о дополнительных деньгах, мы подумаем с коллегами.

Владимир Путин, президент России 

Фото: ТАСС. 

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