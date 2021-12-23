Владимира Путина попросили выделить деньги на 450-летие Уфы

Уфа — один из центров исламского мира, и сейчас остается таким. В ходе подготовки мы определимся, что является приоритетным. Здесь не нужно дополнительных ресурсов, нужно использовать те ресурсы, что и так выделены на социальную сферу, культуру. Правильно их распределить, чтобы Уфа подготовилась к юбилею. Можно подумать о дополнительных деньгах, мы подумаем с коллегами.

Владимир Путин, президент России