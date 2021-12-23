450-летие Уфы и чемпионат мира по хоккею: вопросы Путину от корреспондента БСТ

Поздоровалась с Владимиром Путиным на башкирском языке и задала сразу два вопроса. Корреспондент новостей телеканала БСТ спросила главу государства о том, какую поддержку окажет федеральный центр Башкортостану в рамках празднования 450-летия Уфы.
Также корреспондент нашего телеканала Гульназ Хайбуллина спросила Владимира Путина о возможности проведения в Уфе чемпионата мира по хоккею. На это президент ответил, что «Салават Юлаев» – отличная команда, но решение принимает международная федерация хоккея.
В общей сложности на ежегодной большой пресс-конференции главы государства было задано 55 вопросов. В этот раз общение с журналистами длилось 3 часа 56 минут.