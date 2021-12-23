Радий Хабиров провел совещание по итогам года в здравоохранении

Радий Хабиров выразил благодарность медикам Башкортостана, которые ведут неустанную борьбу с пандемией коронавируса. Итоги года и достижения в системе здравоохранения республики обсудили на выездном совещании, которое прошло в Республиканской детской клинической больнице. Руководитель региона обозначил главную задачу на следующий год – снижение смертности.

Радий Хабиров на стройплощадке Центра детской онкологии и гематологии РДКБ. Здесь планируют создать оптимальные условия для маленьких пациентов. Новое здание соединят с РДКБ тёплым переходом. Идет прокладка инженерных сетей и коммуникаций. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2023 год. Радий Хабиров взял строительство центра под личный контроль.

Глава Башкортостана также посетил хирургический корпус РДКБ. Маршрутизацию пациентов в приёмном отделении выстроили таким образом, чтобы поступивший ребёнок мог как можно скорее получить необходимую помощь. Республиканской санавиацией только в этом году выполнено около 100 вылетов на сложные случаи. Радий Хабиров поручил представить предложения по обновлению оборудования нейрохирургического отделения, которое установлено более 10 лет назад. Глава республики также заглянул в палаты маленьких пациентов, поздравил их с наступающим Новым годом и вручил подарки.

Открывая совещание в формате «Здравчас», Радий Хабиров выразил благодарность от всех жителей республики медикам за уверенную борьбу с пандемией коронавируса. Минутой молчания почтили память тех врачей, кто погиб на передовой.

Радий Хабиров подчеркнул, что у Башкортостана уверенный взгляд в будущее. Какими бы ни были вызовы, республика умеет им противостоять. Таких объемов капстроительства в медицине, которые есть сейчас, в Башкортостане еще не было. Республиканская адресная инвестиционная программа на 2021 год предусматривает строительство 17 объектов здравоохранения и проектирование ещё двух. На эти цели направили 4,2 млрд рублей. Модернизируется поликлиническое звено, открываются новые ФАПы. Снижение смертности – это главная задача на следующий год.

Все, что связано с детским здравоохранением, очень нужно, очень важно, очень чувствительно. Сам факт, что дети болеют, – это уже плохо. Мы должны создать качественную медицину для них. Когда такие объекты строятся меленными темпами, это неправильно. Мы выбили деньги, есть федеральное финансирование, поэтому сам буду контролировать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан