Радий Хабиров поблагодарил работников киноиндустрии за продвижение республики

В Башкортостане создадут фонд кино. Об этом заявили на совещании по вопросам развития киноиндустрии, которое провёл Радий Хабиров. В нём приняли участие руководители учреждений культуры, режиссёры и продюсеры.

Глава республики отметил достижения башкирской киноиндустрии, которые способствуют продвижению региона. Многие фильмы выходили в российский прокат.

Уходящий год был непростым, но насыщенным событиями, в том числе культурными. И настоящим феноменом стал башкирский кинематограф. Фильмы наших режиссёров с большим успехом выходят в прокат во многих регионах России, завоевывают призы на международных кинофестивалях. В числе таких киноработ – исторический фильм «Первая Республика» режиссёра Булата Юсупова, «Отряд Таганок» Айнура Аскарова, большое количество документальных и анимационных проектов. Вы, уважаемые коллеги, помогаете сохранять нашу историю, традиции, родной язык, укреплять семейные ценности, воспитывать подрастающее поколение. Благодарю вас за эту важную работу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров поблагодарил работников киноиндустрии за продвижение республики

В рамках программы Федерального фонда кино в муниципалитетах оборудовали современные кинотеатры. Новейшей аппаратурой оснащены 47 кинозалов в 39 населённых пунктах. Глава Башкортостана поручил завершить эту работу до конца 2022 года, чтобы во всех районах появились современные площадки для показа фильмов, в том числе республиканского производства. А чтобы кинематограф развивался, глава Башкортостана предложил сформировать систему грантов для поддержки киноиндустрии на постоянной основе и выделить первые 50 млн рублей уже в следующем году.

Финансы должны выделяться под проект. Неправильно, когда сначала говорят о деньгах, а потом под них пишут сценарий. Сначала должна быть идея, качественный сценарий, а уже к нему финансовый документ. Нельзя ставить телегу вперед, а лошадь назад.

Булат Юсупов, кинорежиссёр

Участники совещания обсудили актуальные вопросы и  творческие проекты. В скором времени студия «Муха» представит полнометражный анимационный фильм «Северные амуры». Работу над ним планируют завершить в следующем году. На совещании показали отрывок мультфильма. Радий Хабиров назвал студию «Муха» гордостью республики с огромным потенциалом развития.

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Фото №2 - Радий Хабиров поблагодарил работников киноиндустрии за продвижение республики

Студии много лет, и никогда нас таким образом не баловали. Это очень круто и приятно, что такие встречи проводят. У нас мультики снимают, и с этим делом у нас все гораздо веселее, чем у соседей. По крайней мере, все знают, что в Башкирии снимают мультики и кино, есть анимационная студия, киностудия.

Артур Абдрахманов, директор анимационной студии «Муха»
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