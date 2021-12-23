Радий Хабиров поблагодарил работников киноиндустрии за продвижение республики

В Башкортостане создадут фонд кино. Об этом заявили на совещании по вопросам развития киноиндустрии, которое провёл Радий Хабиров. В нём приняли участие руководители учреждений культуры, режиссёры и продюсеры.
Глава республики отметил достижения башкирской киноиндустрии, которые способствуют продвижению региона. Многие фильмы выходили в российский прокат.
В рамках программы Федерального фонда кино в муниципалитетах оборудовали современные кинотеатры. Новейшей аппаратурой оснащены 47 кинозалов в 39 населённых пунктах. Глава Башкортостана поручил завершить эту работу до конца 2022 года, чтобы во всех районах появились современные площадки для показа фильмов, в том числе республиканского производства. А чтобы кинематограф развивался, глава Башкортостана предложил сформировать систему грантов для поддержки киноиндустрии на постоянной основе и выделить первые 50 млн рублей уже в следующем году.
Участники совещания обсудили актуальные вопросы и творческие проекты. В скором времени студия «Муха» представит полнометражный анимационный фильм «Северные амуры». Работу над ним планируют завершить в следующем году. На совещании показали отрывок мультфильма. Радий Хабиров назвал студию «Муха» гордостью республики с огромным потенциалом развития.