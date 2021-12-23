Радий Хабиров поблагодарил работников киноиндустрии за продвижение республики

Студии много лет, и никогда нас таким образом не баловали. Это очень круто и приятно, что такие встречи проводят. У нас мультики снимают, и с этим делом у нас все гораздо веселее, чем у соседей. По крайней мере, все знают, что в Башкирии снимают мультики и кино, есть анимационная студия, киностудия.

Артур Абдрахманов, директор анимационной студии «Муха»