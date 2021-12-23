В Башкирии осудят главу администрации Кушнаренковского района

Руслана Гизатуллина обвиняют в превышении должностных полномочий при незаконной реализации земли.
По версии следствия, чиновник заключил с коммерческой фирмой договор аренды участка площадью 145 гектаров. Затем он в нарушение закона объявил конкурс о продаже этой земли и реализовал единственному участнику – той же компании. При этом Гизатуллин занизил кадастровую стоимость участка с 8 млн рублей до 5 млн.
Чиновник свою вину отрицает. Сейчас он отстранён от должности. В ближайшее время дело направят в суд, сообщили в Следственном комитете.