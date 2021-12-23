Прокуратура вынесла мэру Уфы представление из-за плохой очистки дорог от снега

В отношении должностных лиц администраций города и районов могут возбудить административные дела, сообщили в надзорном ведомстве. Между тем в Уфе, в частности, в Кировском районе города, началась более активная работа по расчистке дорог. Службы УЖХ совместно с управляющими компаниями уже убрали завалы в одном из кварталов по улице Авроры. Для этого задействовали 3 единицы техники, а также дополнительный техперсонал. Особое внимание коммунальщики уделили тротуарам, в первую очередь расчищали проходы к подъездам. Активно к работе подключились и сами жители домов.