В Уфе прошел новогодний парад Дедов Морозов

Около сотни Дедов Морозов вышли сегодня на уфимскую набережную. Зимние волшебники прошлись в праздничном параде.
Вереницу Дедов Морозов ведёт музыкальный десант волшебников. Они и вправду творят маленькое чудо. В минус 15 играют, не обращая внимания на мороз. А кто-то и в холод прихватил с собой солнцезащитные очки.
У деток, в свою очередь, от такого количества Дедов Морозов глаза разбегались. А вот педагоги из Орджоникидзевского района города решили сломать стереотипы. Кто сказал, что Дед Мороз – не женская профессия?
И кто бы мог подумать, что среди Дедов Морозов есть своя иерархия. В каждом районе города свой старший волшебник, а вот он уже подчиняется столичному бородачу. В такую холодную погоду у Дедов Морозов – самая горячая пора.
В таком разнообразии волшебникам перепутать внучек легко. Отвыкли от таких мероприятий, признаются Деды Морозы. А в этом году волшебники пришли ещё и с группами поддержки.
У каждого из этих новогодних бородачей есть ещё одна профессия. Тулуп волшебника надели педагоги школ, детских садов и клубов.
Несмотря на возраст, вместе с детьми скакали и взрослые. Может, в Деда Мороза они уже не верят, но новогоднее настроение согревает и их сердца.