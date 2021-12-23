В Уфе прошел новогодний парад Дедов Морозов

Около сотни Дедов Морозов вышли сегодня на уфимскую набережную. Зимние волшебники прошлись в праздничном параде.

Вереницу Дедов Морозов ведёт музыкальный десант волшебников. Они и вправду творят маленькое чудо. В минус 15 играют, не обращая внимания на мороз. А кто-то и в холод прихватил с собой солнцезащитные очки.

У деток, в свою очередь, от такого количества Дедов Морозов глаза разбегались. А вот педагоги из Орджоникидзевского района города решили сломать стереотипы. Кто сказал, что Дед Мороз – не женская профессия?

И кто бы мог подумать, что среди Дедов Морозов есть своя иерархия. В каждом районе города свой старший волшебник, а вот он уже подчиняется столичному бородачу. В такую холодную погоду у Дедов Морозов – самая горячая пора.

В таком разнообразии волшебникам перепутать внучек легко. Отвыкли от таких мероприятий, признаются Деды Морозы. А в этом году волшебники пришли ещё и с группами поддержки.

У каждого из этих новогодних бородачей есть ещё одна профессия. Тулуп волшебника надели педагоги школ, детских садов и клубов.