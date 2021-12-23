Министр спорта Башкирии посетил домашний стадион ФК «Уфа»

Визит в праздник. Сегодня, в день рождения футбольного клуба «Уфа», «BetBoom Арену» посетил министр спорта республики Руслан Хабибов. Он осмотрел материально-техническую базу клуба и обсудил с руководством насущные вопросы.
Строительство футбольного манежа началось в апреле прошлого года. Сейчас основные работы на объекте уже выполнены: уложен искусственный газон, засыпается крошка, сделан фасад. Открытие столь необходимого для республики футбольного манежа планировалось в ноябре 2022 года, однако министр спорта попросил сдать объект к Дню города. Основной вопрос заключается в поэтапном финансировании.
В ходе своего визита Руслан Хабибов также посетил домашний стадион ФК «Уфа», осмотрел всю материальную базу, включая мини-футбольный и тренажёрный залы, а также реабилитационный центр. Не оставил без внимания министр и школу футбольного клуба «Уфа». В завершение визита состоялось совещание, на котором обсуждались проблемы массового и детско-юношеского футбола, а также вопросы развития этого вида спорта.
Футбольный клуб «Уфа» ушел на зимний перерыв на пятнадцатом месте в турнирной таблице РПЛ. Ходили слухи о проблемах с финансированием, однако после встречи руководства клуба с главой республики на прошлой неделе эти вопросы были закрыты.
Главная команда республики вернётся из отпуска 8 января, после чего отправится на предсезонные сборы в Турцию. Состав уфимцев претерпит минимальные изменения, поэтому тренерскому штабу Алексея Стукалова предстоит большая работа.