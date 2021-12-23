Министр спорта Башкирии посетил домашний стадион ФК «Уфа»

Визит в праздник. Сегодня, в день рождения футбольного клуба «Уфа», «BetBoom Арену» посетил министр спорта республики Руслан Хабибов. Он осмотрел материально-техническую базу клуба и обсудил с руководством насущные вопросы.

Строительство футбольного манежа началось в апреле прошлого года. Сейчас основные работы на объекте уже выполнены: уложен искусственный газон, засыпается крошка, сделан фасад. Открытие столь необходимого для республики футбольного манежа планировалось в ноябре 2022 года, однако министр спорта попросил сдать объект к Дню города. Основной вопрос заключается в поэтапном финансировании.

На следующий год они собираются сделать вентиляцию, электричество провести, свет и благоустроить территорию. Ринат Шайбеков, исполнительный директор ФК «Уфа»

В ходе своего визита Руслан Хабибов также посетил домашний стадион ФК «Уфа», осмотрел всю материальную базу, включая мини-футбольный и тренажёрный залы, а также реабилитационный центр. Не оставил без внимания министр и школу футбольного клуба «Уфа». В завершение визита состоялось совещание, на котором обсуждались проблемы массового и детско-юношеского футбола, а также вопросы развития этого вида спорта.

Мы наметили конкретные планы, что в январе мы собираем всех детских тренеров, а в 2024 году будем предлагать нашему оргкомитету провести мировой матч звезд футбола. Руслан Хабибов, министр спорта Республики Башкортостан

Футбольный клуб «Уфа» ушел на зимний перерыв на пятнадцатом месте в турнирной таблице РПЛ. Ходили слухи о проблемах с финансированием, однако после встречи руководства клуба с главой республики на прошлой неделе эти вопросы были закрыты.

Тот и этот год были не очень удачными, наше место нас абсолютно не устраивает. Не хотелось бы складывать на финансовые трудности, они были. На сегодняшний день финансовых вопросов у нас нет, но наш бюджет достаточно скромный. Шамиль Газизов, генеральный директор ФК «Уфа»