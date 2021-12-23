Спортсмен из Башкирии завоевал серебро кубка России по зимнему триатлону

В Ярославле прошел первый этап кубка России по зимнему триатлону. Башкирский спортсмен Ильнар Хабибуллин стал серебряным призером соревнований.
Республику на соревнованиях представляли три атлета – воспитанники спортшколы Уфимского района и города Салавата. Лучшего определили по итогам трех этапов. Сначала участники бежали три километра, затем они преодолели пятикилометровые участки дистанции на велосипедах и на лыжах.
В середине января триатлонисты из Башкортостана примут участие в чемпионате и первенстве России. А в феврале состоятся республиканские соревнования в этом виде спорта.