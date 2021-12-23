Спортсмен из Башкирии завоевал серебро кубка России по зимнему триатлону

В первый день, когда приехали, трасса была жесткой. Потом выпало много снега, и понял, что беговой этап и велосипед труднее будут проходить. Больше всего волновался за беговой этап, чтобы не отстать от группы. А на велосипеде – это свое, коронное.

Ильнар Хабибуллин, серебряный призер этапа кубка России по триатлону