Спортсмен из Башкирии завоевал серебро кубка России по зимнему триатлону

В Ярославле прошел первый этап кубка России по зимнему триатлону. Башкирский спортсмен Ильнар Хабибуллин стал серебряным призером соревнований.

Республику на соревнованиях представляли три атлета – воспитанники спортшколы Уфимского района и города Салавата. Лучшего определили по итогам трех этапов. Сначала участники бежали три километра, затем они преодолели пятикилометровые участки дистанции на велосипедах и на лыжах.

В середине января триатлонисты из Башкортостана примут участие в чемпионате и первенстве России. А в феврале состоятся республиканские соревнования в этом виде спорта.

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В первый день, когда приехали, трасса была жесткой. Потом выпало много снега, и понял, что беговой этап и велосипед труднее будут проходить. Больше всего волновался за беговой этап, чтобы не отстать от группы. А на велосипеде – это свое, коронное.

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