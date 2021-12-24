В Башкирии прошел онлайн-чемпионат по робототехники

В Хайбуллинском районе прошел онлайн-чемпионат по робототехнике. Участников разбили на 52 команды. Проекты оценивались по двум категориям: «Творческая категория» и «Перевозчик». Ребята подготовили видеоматериал, а также создали робота, который собирает кубики и развозит их по нужным местам.
Чемпионат проводится в районе третий год подряд. По словам организаторов, он помогает популяризировать образовательную робототехнику и развивать творческие способности среди молодежи. Команды победителей получили грамоты, сертификаты и ценные подарки.