В Башкирии прошел онлайн-чемпионат по робототехники

В Хайбуллинском районе прошел онлайн-чемпионат по робототехнике. Участников разбили на 52 команды. Проекты оценивались по двум категориям: «Творческая категория» и «Перевозчик». Ребята подготовили видеоматериал, а также создали робота, который собирает кубики и развозит их по нужным местам.

Чемпионат проводится в районе третий год подряд. По словам организаторов, он помогает популяризировать образовательную робототехнику и развивать творческие способности среди молодежи. Команды победителей получили грамоты, сертификаты и ценные подарки.

Мы вот стараемся привлечь больше районов, городов. Руководители у нас всегда поддерживают данные мероприятия, потому что это развивает наш район и технические специальности в районе.

Зилия Мамбетова, член жюри
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