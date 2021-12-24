Владимир Путин на пресс-конференции: самые важные тезисы

Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, оказалась более мобилизованной и готовой к шокам. Уровень спада составил 3%, что гораздо ниже, чем в других ведущих экономиках. И восстановление проходит быстрее, чем в других странах. Надеюсь, в следующем году к концу первого квартала мы достигнем коллективного иммунитета. Новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Потому я и говорю о взаимном признании вакцин и распространении вакцин по всему миру. Нужно ли вводить какие-то меры преследования невакцинированных? Я думаю, что нет. Сила действия всегда равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, так – у нас же народ изобретательный – сразу появятся способы обойти это стремление. Нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер. Повторные заражения возможны. Среди вакцинированных болеют 3-4%. На койках в больницах из тех, кто вакцинировался, в несколько раз меньше. Я уже говорил об этом: в советское время никто не спрашивал. Шлёп-шлёп-шлёп – всё, пошли. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Скажем, сертификаты о вакцинации подделывают, уже 270 с лишним уголовных дел возбуждено. Вот здесь надо бороться, да. А глобально – нужно разъяснять и убеждать. Одно из направлений работы – постковидное восстановление. К сожалению, оно работает не так эффективно, как бы нам хотелось – миллион человек только прошли через эту систему.

Владимир Путин