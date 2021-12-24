Владимир Путин на пресс-конференции: самые важные тезисы

23 декабря в Москве прошло крупное мероприятие – традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства более четырёх часов отвечал на вопросы мировых и региональных СМИ. Среди тех, кому удалось задать вопрос президенту, оказалась и журналистка БСТ. Эксперты прокомментировали, как решаются в Башкирии актуальные вопросы, которые стали проблемой в регионах.

Фото №1 - Владимир Путин на пресс-конференции: самые важные тезисы

О предстоящем юбилее Уфы

Главный для жителей Башкирии вопрос задала корреспондент БСТ Гульназ Хайбуллина. Она привлекла внимание главы государства своей табличкой с красным сердечком и спросила про софинансирование мероприятий по подготовке Уфы к 450-летию, которое все мы будем отмечать в 2024 году. Заодно она попросила провести в республике чемпионат мира по хоккею.

Уфа – замечательное место, в Поволжье одно из лучших, безусловно. Уфа всегда была одним из центров исламского мира в России и сейчас тоже остаётся таким.

Владимир Путин 

Владимир Путин ответил, что определится с руководством республики о том, что является приоритетным, нужно будет перераспределить имеющиеся ресурсы, «чтобы Уфа подготовилась к юбилею красиво, достойно, так, как она этого и заслуживает».

«А если есть дополнительные, можно и о дополнительных деньгах подумать. Мы решим вместе с коллегами из республики», - сказал Владимир Путин, добавив, что обязательно попробует приехать на торжества.

По поводу чемпионата мира президент сказал, что «Салават Юлаев» – отличная команда, безусловно, самого высшего качества. Уфа в состоянии, без всякого сомнения, провести международные соревнования самого высокого уровня. Мы подумаем об этом предложении».

450-летию Уфы указом Президента страны уже придан федеральный статус, на федеральном уровне есть оргкомитет. Огромное спасибо за это Владимиру Владимировичу. Во время приезда Президента к нам в августе этого года вопрос поддержки наших проектов мы обсуждали. Президент принимает решения быстро. Мы начинаем строить дворец борьбы к 2024 году и там уже есть федеральное софинансирование – 1,1 млрд рублей. По каждому объекту, который мы сейчас определяем в перечень, будет поддержка. Я абсолютно уверен, что с помощью Президента и Правительства России мы достойно встретим 450-летие Уфы. Мы затягиваем к нам в Башкортостан как можно больше всевозможных мероприятий – спортивных, культурных и т.д. Насчет хоккея у нас есть ещё идеи посмотреть реконструкцию нашего старого уфимского Дворца хоккея. Когда мы это поправим, мы увереннее будем себя чувствовать в плане заявки. Раз журналист задал и Президент не отрицает эту возможность, значит, нам нужно работать дальше.

Радий Хабиров, глава Башкирии

О пандемии и антипрививочниках

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Наша экономика, столкнувшись с вызовами коронавирусной инфекции, оказалась более мобилизованной и готовой к шокам. Уровень спада составил 3%, что гораздо ниже, чем в других ведущих экономиках. И восстановление проходит быстрее, чем в других странах. Надеюсь, в следующем году к концу первого квартала мы достигнем коллективного иммунитета. Новые штаммы появляются там, где есть проблемы с системой здравоохранения и уровень иммунитета низкий. Потому я и говорю о взаимном признании вакцин и распространении вакцин по всему миру. Нужно ли вводить какие-то меры преследования невакцинированных? Я думаю, что нет. Сила действия всегда равна силе противодействия. Как только начнёшь давить, так – у нас же народ изобретательный – сразу появятся способы обойти это стремление. Нужно идти по другому пути. Нужно с уважением относиться к людям, несмотря на их позицию, и терпеливо разъяснять необходимость принятия определённых мер. Повторные заражения возможны. Среди вакцинированных болеют 3-4%. На койках в больницах из тех, кто вакцинировался, в несколько раз меньше. Я уже говорил об этом: в советское время никто не спрашивал. Шлёп-шлёп-шлёп – всё, пошли. Бороться надо с правонарушениями, а не с законопослушными людьми. Скажем, сертификаты о вакцинации подделывают, уже 270 с лишним уголовных дел возбуждено. Вот здесь надо бороться, да. А глобально – нужно разъяснять и убеждать. Одно из направлений работы – постковидное восстановление. К сожалению, оно работает не так эффективно, как бы нам хотелось – миллион человек только прошли через эту систему.

Владимир Путин 

Максим Забелин, заместитель премьер-министра правительства - министр здравоохранения Башкирии подтвердил слова главы государства. 

Мы видим, что жители республики стали верить нам, медработникам. Уже завершили вакцинацию почти два миллиона совершеннолетних граждан, это почти 64% от общего числа взрослого населения. Для формирования коллективного иммунитета нам осталось сделать несколько шагов, еще есть время, чтобы мы с вами могли быть готовы к новой волне, если она будет, ко встрече с новым штаммом «Омикрон», о котором все больше и больше говорят. Нам необходимо продолжать вакцинироваться. Среди переболевших новой коронавирусной инфекцией 1958 наших граждан прошли реабилитацию в наших медучреждениях, где они восстановили свое здоровье и вернулись к обычному образу жизни. С середины ноября мы возобновили плановую диспансеризацию, ее прошли 35768 человек. Их них 5450 человек отправили на второй углубленный этап.

Максим Забелин, министр здравоохранения Башкирии
Фото №2 - Владимир Путин на пресс-конференции: самые важные тезисы

О большой стройке

Хорошие очень показатели в стройке, рекордные показатели – 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России.

Владимир Путин 

С темпами строительства согласился Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии.

По итогам 11 месяцев в Башкирии ввели более 2,6 млн кв. метров жилья. Это на четверть больше, чем в 2020-м. По этому показателю мы занимаем шестое место в России и первое в Приволжском округе.

Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии

О безработице

Мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню безработицы, – так он стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6 ­ -4,7 процента, сейчас 4,3 процента. Это очень хороший показатель работы экономики в целом, хотя здесь возникают и определённые сложности и трудности, связанные с рынком труда, – с количеством людей, работающих на той же стройке, кстати говоря. Это серьёзный вопрос. Обостряется одна из важнейших задач в сфере демографии. 146 миллионов для такой огромной территории совершенно недостаточно: у нас же рабочих рук не хватает. У нас 81 млн работоспособного населения. Нужно серьезно увеличить этот показатель.

Владимир Путин 

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии, подтвердила, что, в частности, в регионе уровень безработицы опустился до исторического минимума. 

В нашей республике в настоящее время безработица достигла исторического минимума – 3,8% по методологии Международной организации труда. К концу года, мы предполагаем, этот показатель достигнет где-то 4%. Всегда к концу года бывает небольшой, сезонный рост. Поэтому мы так же, как и Россия в целом, достигли допандемических значений и даже улучшили показатели. То есть значение, которое было до пандемии, мы уже улучшили.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии,

О «новой этике»

Я придерживаюсь традиционного подхода, что женщина – это женщина, мужчина – мужчина, мама – это мама, отец – это отец. И надеюсь, что у нашего общества есть внутренняя моральная защита. Да пусть они там делают чего хотят. Мы должны брать всё прогрессивное и самое лучшее, которое помогает развиваться, быть лидерами в технологиях, в экономике, в гуманитарных сферах. Надеюсь, что у народов России хватит внутренних глубинных иммунных систем защиты от этого, как я сказал, мракобесия. Бороться с этим нужно не прямыми указаниями, окриками и обвинениями, а поддержкой наших традиционных ценностей.

Владимир Путин 
Фото №3 - Владимир Путин на пресс-конференции: самые важные тезисы

Об иноагентах и отношениях с Западом

Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу. Мы дали понять, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо. Что тут непонятного? Это США на пороге нашего дома, а не мы. Ни одного дюйма на восток, сказали нам в 1990-е. И чего? Надули. Нагло обманули. Пять волн расширения НАТО, а теперь в Румынии и Польше соответствующие системы. Не мы пришли к границам США и Великобритании. К нам пришли. Вы требуете гарантий. Это вы должны дать гарантии и немедленно, а не забалтывать десятилетиями. Разве мы угрожаем кому-то? Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.

Владимир Путин 

Про мусорную реформу

Мусорная реформа, она, несмотря на все сложности, двигается. Одним из первых шагов было обеспечить раздельную концентрацию мусора, потом переработку и хранение неперерабатываемого мусора на современных полигонах.

Владимир Путин 

Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра экологии Башкирии, сообщил, как обстоят дела с реформой в республике. 

Сейчас в Башкирии четыре мусоросортировочных комплекса, в плане создать еще 19. Весь мусор, а это более миллиона тонн, мы будем пропускать через них. По планам, уже в 2022 году у нас открывается первое производство по использованию отходов полиэтилена. Кроме этого, создается крупное предприятие, которое будет заниматься сбором полиэтилена не только в республике, но и, если не хватит объема, в соседних регионах.

Ильдар Гарифуллин, первый заместитель министра экологии Башкирии

Про расходы на «социалку»

Бюджет 2022 года социально ориентированный - на социальные нужды запланировали четыре триллиона рублей. Это ещё без региональных расходов, которые колеблются от региона к региону, от года к году.

Владимир Путин 

Лира Игтисамова, министр финансов Башкирии, отметила, что и в республике принят бюджет на следующий год. 

На прошлой неделе депутаты приняли бюджет на следующий год. Общий объем расходов бюджета превышает 267 млрд рублей, 75% - здравоохранение, образование, проведение социально активной политики, развитие физической культуры и спорта и сфера культуры. Например, только на медицину мы выделяем 97 миллиардов, а на образование – порядка 62 миллиардов. На 2022 год общий объем финансовой помощи из федерального бюджета превышает 77 млрд рублей, из них 47 миллиардов – социальная поддержка жителей.

Лира Игтисамова, министр финансов Башкирии
Фото №4 - Владимир Путин на пресс-конференции: самые важные тезисы

Про снос ветхого жилья

Федеральная программа переселения из аварийного и ветхого жилья будет продолжена. Регионы хотели бы сократить своё соучастие в финансировании этой программы. Будем смотреть. Все будет зависеть от состояния региональных финансов, потому что людям, по большому счёту, все равно, откуда идут деньги.

Владимир Путин 

Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии, рассказал о ходе программы по расселению в регионе. 

Действующую программу сноса ветхого жилья мы завершим досрочно - до конца 2023 года. Осталось расселить 62 тысячи квадратных метров жилья, программы и финансирование нам уже одобрили. После 2017 года аварийным признали 200 тысяч квадратных метров жилья. Подготовку к разработке новой программы мы уже ведем.

Егор Родин, и.о. министра строительства и архитектуры Башкирии

Про Деда Мороза

Мои отношения с Дедом Морозом до сих пор строились благообразным образом, и я ему благодарен за то, что могу с вами сегодня встречаться в том качестве, в котором я нахожусь. Надеюсь, что Дед Мороз будет сопровождать каждого из нас не только подарками, но и, самое главное, осуществлением наших планов.

Владимир Путин 
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Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями