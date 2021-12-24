Владимир Путин на пресс-конференции: самые важные тезисы

23 декабря в Москве прошло крупное мероприятие – традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства более четырёх часов отвечал на вопросы мировых и региональных СМИ. Среди тех, кому удалось задать вопрос президенту, оказалась и журналистка БСТ. Эксперты прокомментировали, как решаются в Башкирии актуальные вопросы, которые стали проблемой в регионах.
О предстоящем юбилее Уфы
Главный для жителей Башкирии вопрос задала корреспондент БСТ Гульназ Хайбуллина. Она привлекла внимание главы государства своей табличкой с красным сердечком и спросила про софинансирование мероприятий по подготовке Уфы к 450-летию, которое все мы будем отмечать в 2024 году. Заодно она попросила провести в республике чемпионат мира по хоккею.
Владимир Путин ответил, что определится с руководством республики о том, что является приоритетным, нужно будет перераспределить имеющиеся ресурсы, «чтобы Уфа подготовилась к юбилею красиво, достойно, так, как она этого и заслуживает».
«А если есть дополнительные, можно и о дополнительных деньгах подумать. Мы решим вместе с коллегами из республики», - сказал Владимир Путин, добавив, что обязательно попробует приехать на торжества.
По поводу чемпионата мира президент сказал, что «Салават Юлаев» – отличная команда, безусловно, самого высшего качества. Уфа в состоянии, без всякого сомнения, провести международные соревнования самого высокого уровня. Мы подумаем об этом предложении».
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