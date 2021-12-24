В БашГУ почтили память воина-интернационалиста, погибшего в Афганистане

На вечере, посвященном герою, погибшему в Афганистане при исполнении долга, присутствовали его родственники и друзья, ветераны боевых действий, руководство БашГУ и студенты. Нафик Аллабердин посмертно награжден орденом «Красной звезды».

Колонна его батальона при совершении марша в зоне боевых действий была обстреляна противником. Но экипаж Нафика Аллабердина уничтожил точки вражеского огня и сохранил содержимое своей автоколонны. Всего в Афганской войне погибло более 15 тысяч наших солдат. На днях исполняется 42 года с того дня, когда Ограниченный контингент Советских войск прибыл в Афганистан для интернациональной помощи.