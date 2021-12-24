В Уфе с места пожара госпитализированы мужчины с ожогами лица

В Уфе сегодня, 24 декабря, поздно ночью произошёл крупный пожар. Инцидент зафиксирован в строении по улице Набережной.

Прибывшие сотрудники экстренных служб обнаружили горение бани и сарая. Огонь также успел повредить фасад дома и гараж. Из зоны воздействия опасных факторов удалось вовремя эвакуировать три газовых баллона.

Возгорание тушили 7 единиц техники и 21 человек личного состава. В огне пострадали двое мужчин 66 и 72 лет. Они получили ожоги лица, других частей тела и обратились за помощью к врачам. Причины возгорания устанавливается.