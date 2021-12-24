В Аксеновском агропромышленном колледже открыли кабинет генной инженерии

 Такая лаборатория – единственная в Башкирии. Кабинет оснащен по мировым стандартам WorldSkills.

Студенты научатся определять и маркировать гены на молочнокислых бактериях. Кроме того, колледж заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства региона и сельхозпредприятием «Агроресурс». Студенты учебного заведения смогут трудоустроиться и получить поддержку от ведомства. В день подписания соглашения в качестве спонсорской помощи предприятие «Агроресурс» передало колледжу автомобиль.

Эта программа очень сильно поможет студентам, они это ощутят, они это видят. Я думаю, что процентов на 90 она сработает.

Ришат Абдулвалеев, директор Аксёновского агропромышленного колледжа
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