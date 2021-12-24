В Аксеновском агропромышленном колледже открыли кабинет генной инженерии

Студенты научатся определять и маркировать гены на молочнокислых бактериях. Кроме того, колледж заключил соглашение о сотрудничестве с Министерством сельского хозяйства региона и сельхозпредприятием «Агроресурс». Студенты учебного заведения смогут трудоустроиться и получить поддержку от ведомства. В день подписания соглашения в качестве спонсорской помощи предприятие «Агроресурс» передало колледжу автомобиль.