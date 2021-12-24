В Башкирии завели уголовное дело после нападения собак на детей

Прокуратура Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нападения бродячих собак на двух детей в одном и том же месте.
В Шакше на одной и той же улице 16 и 19 декабря стая уличных собак напала на двух детей – на 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Дети получили травмы – им потребовалась госпитализация.
Правоохранители выявили признаки халатности в действиях должностных лиц, которые вовремя не провели отлов агрессивных бродячих псов. Дальнейшее расследование дела находится на контроле у ведомства.