В Башкирии завели уголовное дело после нападения собак на детей

Прокуратура Башкирии сообщила о возбуждении уголовного дела по факту нападения бродячих собак на двух детей в одном и том же месте.

В Шакше на одной и той же улице 16 и 19 декабря стая уличных собак напала на двух детей – на 10-летнего мальчика и 13-летнюю девочку. Дети получили травмы – им потребовалась госпитализация.