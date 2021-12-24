В Баймаке юные кадеты приняли присягу

Ученики 5-й школы Баймака вступили в ряды кадетов. На торжественной церемонии присутствовали заместитель премьер-министра правительства республики Азат Бадранов и глава местной администрации Фанис Аминев.
кадетский класс приняли десять мальчиков и восемь девочек. Представители Союза общественных инициатив Зауралья вручили им форму, а вице-премьер Азат Бадранов подарил школе электронный тир. Сейчас в районе открыты три кадетских класса.
«Мы ответственны за ту территорию, на которой живём». Девиз Союза общественных инициатив Зауралья. Именно благодаря поддержке этой организации открылся новый кадетский класс. Союз общественных инициатив появился в районе всего год назад. Однако за этот недолгий период работы члены организации успели реализовать несколько масштабных проектов, в том числе благотворительных. В 20 районных школ организация закупила спортивное оборудование на 4 миллиона рублей.
Кроме того, особое место в работе «Союза общественных инициатив Зауралья» занимают и проблемы, касающиеся золотодобычи в районе. Активисты участвовали в совещаниях по недропользованию, проводили мониторинг выполнения обязательств по рекультивации отработанных земель.