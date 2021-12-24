В Баймаке юные кадеты приняли присягу

кадетский класс приняли десять мальчиков и восемь девочек. Представители Союза общественных инициатив Зауралья вручили им форму, а вице-премьер Азат Бадранов подарил школе электронный тир. Сейчас в районе открыты три кадетских класса.

Образование – это всегда воспитание, а патриотическое воспитание – верх воспитания, чего мы пытаемся добиться, достичь того, что, может быть, растеряли за эти годы. Поэтому открытие кадетских классов, конечно, большое событие.

«Мы ответственны за ту территорию, на которой живём». Девиз Союза общественных инициатив Зауралья. Именно благодаря поддержке этой организации открылся новый кадетский класс. Союз общественных инициатив появился в районе всего год назад. Однако за этот недолгий период работы члены организации успели реализовать несколько масштабных проектов, в том числе благотворительных. В 20 районных школ организация закупила спортивное оборудование на 4 миллиона рублей.