Радий Хабиров вручил госнаграды деятелям культуры Башкортостана

Деятели культуры Башкортостана получили госнаграды от главы региона. Радий Хабиров встретился с представителями творческих профессий в Башкирском хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева.

Руководитель республики посмотрел выступления детей в репетиционном зале, осмотрел хореографические комнаты, общежитие, музей. Во встрече приняли участие победители международных и всероссийских конкурсов и фестивалей – актеры, режиссеры, музыканты, певцы, волонтеры и одаренные дети.

За плечами у каждого из вас большой опыт. Некоторые еще совсем маленькие, по несколько часов в день надо учиться, совершенствоваться. Оторваны от дома, но идете вперед. Вы – гордость Башкортостана.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Глава республики высказал идею создания в Уфе Дома моды национальной одежды. Также был затронут вопрос о строительстве в 2024 году в столице региона ещё одного концертного зала. Радий Хабиров напомнил присутствующим о планах провести в Башкирии в год 450-летнего юбилея Уфы Детскую Фольклориаду.

Мы хотим сделать так, чтобы у нас в республике каждый, не обязательно звездой мирового масштаба становился, чтобы каждый имел возможность развиваться, приобщаться к культуре, выступать.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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