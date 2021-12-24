Радий Хабиров вручил госнаграды деятелям культуры Башкортостана

За плечами у каждого из вас большой опыт. Некоторые еще совсем маленькие, по несколько часов в день надо учиться, совершенствоваться. Оторваны от дома, но идете вперед. Вы – гордость Башкортостана.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан