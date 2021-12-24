Радий Хабиров вручил госнаграды деятелям культуры Башкортостана

Деятели культуры Башкортостана получили госнаграды от главы региона. Радий Хабиров встретился с представителями творческих профессий в Башкирском хореографическом колледже имени Рудольфа Нуреева.
Руководитель республики посмотрел выступления детей в репетиционном зале, осмотрел хореографические комнаты, общежитие, музей. Во встрече приняли участие победители международных и всероссийских конкурсов и фестивалей – актеры, режиссеры, музыканты, певцы, волонтеры и одаренные дети.
Глава республики высказал идею создания в Уфе Дома моды национальной одежды. Также был затронут вопрос о строительстве в 2024 году в столице региона ещё одного концертного зала. Радий Хабиров напомнил присутствующим о планах провести в Башкирии в год 450-летнего юбилея Уфы Детскую Фольклориаду.