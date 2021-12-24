В Уфе сотрудники ГИБДД проводят рейды возле образовательных учреждений

16 детей погибли, ещё 480 получили травмы. За прошедшие 11 месяцев в республике зарегистрировано 426 ДТП с участием несовершеннолетних. Чаще всего причиной трагедии становится отсутствие детских кресел. Сотрудники ГИБДД вышли в профилактический рейд и напомнили взрослым о правилах безопасности за рулем.

С начала года инспекторы оштрафовали уже свыше 18 тысяч жителей республики за нарушение правил перевозки детей. Также в рамках рейда инспекторы встречали юных участников дорожного движения возле детского сада и вручали им светоотражатели, а родителям напоминали, что нужно обязательно использовать фликеры на рюкзаках и сумках.