На российско-китайской границе застряли сотни фур

Очереди вызваны ограничениями из-за COVID-19. Свыше 1000 фур уже несколько недель стоят на самом крупном сухопутном переходе «Забайкальск-Маньчжурия». Каждый день простоя обходится грузоперевозчикам в 50 тысяч рублей. Китай закрыл границы из-за угрозы распространения коронавируса в начале декабря.
В результате сотни водителей сейчас вынуждены проживать в автомобилях в ожидании возможности забрать груз и вернуться на родину. Эксперты оценивают общие потери грузовладельцев из-за ограничений в десятки миллиардов рублей.
Некоторые грузовики пытаются объехать очередь по полю или встречной полосе. Из-за вынужденного простоя водители озлоблены, дело доходит до драк. Таможенники пытаются ускорить процедуру, но новые вспышки заболевания в КНР могут привести к ужесточению правил пересечения границы.